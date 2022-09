Magaly Medina despotrica contra 'Peluchín': "No responderé a angurrientos que buscan portadas"

La guerra entre Magaly Medina y Rodrigo González ‘Peluchín’ continúa. La conductora de espectáculos le respondió a la figura de Willax, luego que este asegurara que se comunicaba con él todas las mañanas para pedirle contenido para Magaly TV, la firme.

La ‘Urraca’ no se calló nada y aseguró que el conductor de Amor y fuego no es un rival a su altura. Por lo que, prefiere no responderle y enfocarse en sus proyectos personales.

“No voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, dijo Medina en entrevista con Trome.

Magaly Medina avala el rating de su programa de espectáculos

Asimismo, la conductora de espectáculos se refirió al rating de su programa, luego que ‘Peluchín’ llamara a Andrea Llosa la reina de ATV y asegurara que Nunca más le deja un buen colchón a Magaly Tv la Firme.

“Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, finalizó.