Peluchín sobre detención de Pedro Castillo: “Nos hemos librado de uno de los peores presidentes”

El conductor Rodrigo Gonzáles aseveró que gracias a la detención del expresidente Pedro Castillo el país se ha librado de uno de sus peores presidentes.

“Es un momento de celebración hasta cierto punto. Primero que nada, se ha disparado a los pies, porque no nos lo hemos sacado de encima, se ha disparado a los pies y nos hemos librado de uno de los peores presidentes de la historia de nuestro país, por no decir el peor. Pero seguimos con el peor Congreso de la historia del país”, comentó González.

Pero no solo eso, el líder de opinión afirmó que le agradó ver al exmandatario detenido tras la coyuntura política peruana. Asimismo, señaló que la nueva presidenta Dina Boluarte no se queda atrás, pues es conocida por su nexo con Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre.

“Si bien es cierto ver a Pedro Castillo, como el delincuente que es, enmarrocado, nos reconforta, yo creo que todavía no hay que celebrar…. Dina no solo es de Perú Libre, sino que es cerronista, Dina ha sido el brazo derecho siempre de Cerrón, quien ayer empezó a mandar tuits defendiéndola, él no da puntada sin hilo”, acotó.

Las declaraciones del presentador se dieron tras no salir al aire el pasado miércoles con su programa “Amor y Fuego”, por la cobertura política que realizó el canal donde es transmitido dicho espacio televisivo.

Leer más: Magaly Medina y su dura crítica a Pedro Castillo: "Votamos por un hombre ignorante"