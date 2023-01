‘Pesadilla en el paraíso 2’: José Antonio Avilés es el tercer eliminado del reality

Pesadilla en el paraíso 2 se despidió de José Antonio Avilés. El participante se convirtió en el tercer eliminado del reality, luego que Kiko Jiménez lo superara al tener 53% de votos por el público.

José Antonio Avilés es el tercer eliminado

José Antonio se mostró sorprendido por la noticia. Sin embargo, comentó que se sentía aliviado de que esto sucediera.

"Estoy tranquilo y aliviado. Ha llegado un momento que estaba cansado. Ha sido una oportunidad muy bonita, soy insoportable y he conocido a gente súper guay y gente que quiero ver fuera”, indicó en un primer momento.

Por otro lado, comentó que ha pasado por momentos muy difíciles durante estas semanas, pero que los logró superar. “He sido insoportable con gente del equipo también, he tenido momento muy complicados aquí. Ha sido una aventura increíble, he vivido una aventura única", afirmó.

José Antonio Avilés también aprovechó las cámaras para comentarle sus problemas a Nagore Robles. "Esto me ha superado, pensé que iba a ser muy fuerte, pero es duro estar aislado del mundo. La cabeza me ha jugado malas pasadas y soy mi peor enemigo. Me daba miedo lo que me iba a encontrar fuera como me pasó en 'Supervivientes', la gente me ha dado una segunda oportunidad, mis compañeros y la casa en la que trabajo y estoy orgulloso de llegar aquí”.

La petición de José Antonio a Nagore

Luego de brindar unas palabras para sus compañeros, también lo hizo con la presentadora del programa: “Jamás pensé que podría decir, y te lo digo de corazón, que eres una tía que transmites mucho. Aquí nos has ayudado mucho, creo que a todos. Me pareces maravillosa y el equipo igual”.

Finalmente, José estuvo al borde de las lágrimas que le ha pidió un abrazo a Nagore, quien respondió: “Claro que te doy un abrazo”.

