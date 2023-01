‘Pesadilla en el paraíso 2’: José Antonio Avilés se emociona por la visita de su padre y le pide perdón

José Antonio Avilés protagonizó uno de los momentos más emotivos en la última gala de Pesadilla en el paraíso. Debido a su nominación en esta semana, la producción lo sorprendió con la visita de su padre, Antonio José.

José Antonio recibe la visita de su padre

Nagore Robles le preguntó a José Antonio si quería decirle algo a su padre. Sin embargo, cuando pensaba en responder, su progenitor ingresó de sorpresa en la granja.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': María José Galera se convirtió en la nueva participante del programa

“¿Quién te ha liado? Es que siempre ha dicho que nunca quería entrar en estas cosas y verle aquí”, preguntó el participante evidentemente emocionado.

Y es que, al ver a su hijo muy desanimado en los últimos días, Antonio José decidió aparecer por primera vez en televisión. “He estado preocupado por su salud, y te he traído Vitamina C para todos”, señaló mostrando un saco de naranjas.

El padre de Avilés ha venido a darle una sorpresa ♥



👨‍🌾 #PesadillaDebate2

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/8clrKEz3HD — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 22, 2023

José Antonio le pide perdón a su padre

Asimismo, Nagore aprovechó para preguntarle al hombre mayor si había sufrido al ver a su hijo en el programa y este confesó que la pasó muy mal viéndolo en Supervivientes. “Lo pasé muy mal porque nos pilló en plena pandemia porque estaba solo, totalmente, y sufrí muchísimo”, recordó.

Lee también: ¿Quién es María José Galera, nueva concursante de 'Pesadilla en el paraíso 2'?

Ante esto, Avilés se animó a pedirle disculpas por haberle hecho pasar un mal rato. “Ha habido situaciones que trajo muchos dolores de cabeza en casa, el único responsable he sido yo, es muy difícil pedir perdón porque lo he dicho en muchas ocasiones. Pero me parece una oportunidad muy bonita hacerlo públicamente”, mencionó el periodistas, para luego darle un gran abrazo.