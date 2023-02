‘Pesadilla en el paraíso 2’: María José Galera se convirtió en la nueva eliminada del reality

Una concursante más le dice adiós a Pesadilla en el paraíso 2. Esta vez fue el turno de María José Galera, quien se despidió del programa entre lágrimas.

La participante quedó nominada junto con Mar López, quien le ganó en las votaciones con un 58%.

Mar López superó en votos a María José Galera y se salvó de ser eliminada

Luego de haberse enfrentado durante esa semana, Nagore Robles quien dio el veredicto de la votación: “La audiencia ha decidido con un 58 por ciento de los votos que la concursante que gana este duelo de nominadas es Mar”.

La primera en celebrar esta decisión fue Tania Déniz, cuya amistad con Mar López se ha reforzado en los últimos días. Ella corrió hacia los brazos de su compañera para felicitarla por su permanencia al menos una semana más.

Del otro lado, María José, quien se encontraba muy triste, fue consolada por la gran mayoría de sus compañeros. Sin embargo, no todos fueron a abrazarla, pues Tania le dijo lo siguiente: “Te tengo aborrecida”. Mar López no tuvo la misma actitud que su compañera y sí fue a despedirla con un abrazo.

María José se va feliz de 'Pesadilla en el paraíso 2'

María José Galera había tenido una semana muy cargada de emociones, tras la visita de su madre en el programa. Asimismo, recibió una carta enviada por su padre en la que decía que quería comenzar desde cero. “Estoy feliz”, expresó María entre lágrimas.

Por último, la ahora exintegrante se despidió confesando que, a pesar de las diferencias con algunos compañeros, se lleva mucho cariño. “Me llevo mucho amor de todos. Me lo esperaba, he sido la última en llegar y no he tenido tiempo. Esta semana hemos estado bien pero bueno, da igual”, finalizó María.

