Recuerda la vez que María José Galera acusó de montaje a Loly Álvarez

La nueva María José Galera que se muestra hoy en Pesadilla en el paraíso no es la misma de hace unos años. Y es que en la actualidad la participante no solo luce más tranquila, sino, además, no desea buscar controversias en el reality a diferencia de años anteriores. En la siguiente nota, se recordará la vez que María confrontó a Loly Álvarez hace 20 años.

La vez que María José Galera acusó de mentirosa a Loly Álvarez

Mucha gente la recuerda cuando inició su carrera en la televisión en los 2000, en donde su rostro solía aparecer en diferentes programas de Telecinco. Fue en una de esas presentaciones en donde protagonizó una terrible polémica con una integrante muy querida del reality Supervivientes.

Lee también: El emotivo reencuentro entre María José Galera y su hija en 'Pesadilla en el paraíso 2'

Como se recuerda, María José era alguien que tenía información de diversos artistas, y entre ellos se encontraba Loly Álvarez, a quien puso en aprietos en el año 2003. Ambas tuvieron un recordado cruce de palabras en el programa Crónicas marcianas.

En aquella época, Loly Álvarez fue invitada especial de dicho programa y asistió con su pareja de ese año, Ronnie, para reconciliarse en directo. Él había sido descubierto en una actitud muy sospechosa con una mujer, a quien la tildaron de ser su amante.

María José Galera sospechó que todo se trataba de un montaje

Toda esta crisis amorosa fue muy comentada en los principales medios de España y las personas se conmovieron por ellos. Sin embargo, hubo gente que no se terminó de comer el cuento, razón por la cual la concursante indicó que todo se trataba de un montaje.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso 2’: Conoce las razones por las que decidieron cancelar el programa

Según María José Galera, la pelea entre ellos y su afán de amistarse solo era un show. Asimismo, reveló que la estrategia del montaje era para ganar más dinero. Por esta razón, Galera llamó a dicho programa para desmentir la reconciliación entre Loly Álvarez y Ronnie.