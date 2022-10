'Pesadilla en el paraíso': Bea Retamal y Dani G pasan momento apasionado a oscuras

Un giro en la historia de Bea Retamal y Dani G se produjo en 'Pesadilla en el paraíso'. La pareja, que tenía más de un problema encima, terminó reconciliándose en una apasionada noche que generó debate entre los televidentes.

'Pesadilla en el paraíso': Bea Retamal y Dani G y su relación tormentosa

Durante la convivencia en Pesadilla en el paraíso, Bea Retamal se mostró enfadada con Dani G. La joven se mostró decepcionada por su actitud y dijo sentirse humillada por el acercamiento que este tuvo con Steisy, acusándolo de solo usar a las personas. "Antes de entrar me dijiste te quiero tres veces y la última vez que nos vimos fue en julio. Me has estado utilizando hasta julio", le reclamó.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Steisy tiene una fuerte discusión con Dani G

Asimismo, le sacó en cara el haber repetido con Steisy las mismas escenas que con ella como cuando se casaron en el pisito de 'Sola/o'.

Sin embargo, Dani G se defendió y dijo que ella lo había destrozado y que su relación había terminado en febrero.

"Me siento engañada. Si tú dejas a una persona no puedes estar con volver, volver, volver. Cuando yo he intentado alejarme, él ha vuelto. Siento que ha jugado conmigo cuando él ha querido o ha necesitado. Siento que no me ha querido", reflexionó Bea sobre su relación tormentosa.

Reconciliación y sexo

Cuando parecía que la situación no tenía arreglo ya que ambos coincidían en lo tóxica que había sido su relación, su historia dio un giro.

Bea y Dani bajaron las tensiones y limaron asperezas con la anécdota de la vaca de 'Pesadilla en el paraíso' y finalmente Dani le dijo que sentía que la quería lo cual provocó que se besaran y terminaran teniendo relaciones.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso' y 'La Isla de las tentaciones' cambian de horario

Previamente, Bea confesaba que aún estaba enamorada de su expareja, aunque “la había hecho pasar el peor verano de su vida” pero se mantenía firme en su decisión de no regresar.

Esta situación provocó opiniones divididas en el programa.