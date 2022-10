'Pesadilla en el paraíso': Steisy tiene una fuerte discusión con Dani G

Cada episodio de Pesadilla en el paraíso está lleno de mucha tensión y emociones. En el último programa, todo parece indicar que la amistad entre Daniel García y Steisy habría llegado a su fin. ¿Qué pasó?

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Omar consigue la inmunidad y se lo dedica a Marina.

Todo empezó cuando la andaluza le dijo a su compañero todo lo que pensaba de él. "Se me ha caído la venda. Eres un manipulador, te has reído de mi novio y se te ha caído la careta. Ni me mires, ni te me acerques, asqueroso. Vas de chulo. Te has ahorcado tu solo, sinvergüenza, mala persona", le gritó Steisy a Daniel García.

La española no iba a detenerse y le seguiría reclamando al quien era uno de sus mejores amigos. "Es una sanguijuela asquerosa, un chupasangre, un embustero. Es Satanás", así lo calificaba la mujer, por lo que muchos daban por terminada su amistad.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: razones por las que el programa no ha tenido la audiencia esperada.

Sin embargo, eso no sería todo lo que se vería en el reality. Steisy estuvo presente en la conexión con la gala de Carlos Sobera y decidió hablar más del tema: "A mí no me gustaría que ningún familiar mío ni nadie que conozco se vea en esa situación. Es evidente, y se nota perfectamente, cómo él impone su forma de pensar, obligándote a hacer lo que dice o te hace sentir la peor persona del mundo. Es muy duro liar con él".

Por su parte, Dani G la desafió diciéndole que no han tenido sexo o algo más porque él la frenó. También comentó que fue ella la que se ha estado riendo de Pablo Pisa fue ella, pero ahora se está haciendo pasar por la víctima.