‘Pesadilla en el paraíso’: Cristina Porta y Mónica Hoyos protagonizan discusión en vivo

Durante la última gala de Pesadilla en el paraíso, Cristina Porta y Mónica Hoyos tuvieron una fuerte discusión sobre la manera en que se vienen llevando a cabo las expulsiones en el reality.

Pero, ¿qué encendió la alarma? Como se recuerda, Lucía Dominguín inició el programa pidiendo salir de la competencia. Y aquí empieza el problema, pues Porta argumentó que, con esa decisión, debería salvarse Dani. Sin embargo, Hoyos no estuvo de acuerdo y dejó entrever que la periodista deportiva no era objetiva con sus declaraciones.

“Lucía se ha ido porque se quería ir y la gente cuando alguien dice me quiero ir, se va. Dani no se ha ido porque estaba nominado al lado de Lucía”, dijo fuertemente Porta. Tras ello, Mónica no se quedó callada y decidió responderle a su compañera. “Pues no se ha ido. No, no mi querida Cristina”.





Cristina no estaría siendo objetiva

Según Hoyos, la comunicadora no estaría siendo objetiva ni justa en sus declaraciones. “Se ha ido Lucía porque la gente también es lista en su casa y no todo el mundo, gracias a Dios, es tan poco objetivo como tú mi querida Cristina”.

Porta no se quedaría callada ante las acusaciones de su compañera e incluso aseguraría que es mejor que se haya quedado Dani para que la gente conozca cómo es verdaderamente.

“Las personas que les gustan los realities, penalizan muchísimo decir ‘me quiero ir. ¿Te quieres ir Lucía? A tu casa. Además es perfecto dejar más tiempo a Dani para desenmascararle todavía más”.

Finalmente, en lo que todos sí estuvieron de acuerdo fue en que la participación de la hermana de Miguel Bosé fue casi irrelevante, ya que señalaron que nunca fue grabada. “Las vacas han tenido más vídeos que Lucía”.