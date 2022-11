'Pesadilla en el paraíso': Omar Sánchez y Marina Ruiz oficializaron su relación

Omar Sánchez y Marina Ruiz ya no tienen más dudas y decidieron oficializar su relación. La pareja se mostró emocionada de poder por fin hablar abiertamente acerca de sus sentimientos y compartieron un momento emotivo junto al resto de sus compañeros de Pesadilla en el paraíso.

'Pesadilla en el paraíso': Omar Sánchez se le declaró a Marina Ruiz

Luego que Marina Ruiz fuera expulsada de la granja, Sánchez empezó a extrañarla y se dio cuenta que la quería así que aprovechó la visita de la joven durante todo un día para hablar con ella. "Estoy enamorado de ti", le confesó.

"Ha sido mirarlo a los ojos y sentirlo. Tengo ganas de comérmelo a besos y explote todo. Si tenía dudas, ahora ya no las tengo. Estoy más 'enchochada' de lo que pensaba", confesó después Marina en Pesadilla en el paraíso.

La pareja oficializó su relación al día siguiente cuando Omar le hizo la pregunta definitiva de si "¿le apetecía ser su novia?", a lo que le joven respondió con un rotundo: Sí, ¡quiero! Sí quiero ser tu novia".

'Pesadilla en el paraíso': La emoción de Marina Ruiz

Tras aceptar ser la novia de Omar, Marina celebró con el resto de sus compañeros y agradeció al programa por haberla ayudado a vivir una experiencia tan increíble como la de conocer a su nueva pareja.

"Me parece superbonito todo y quiero agradecer" a Pesadilla en el Paraíso. La gente que no ha vivido un reality no sabe lo que se siente, nos hemos expuesto mucho, se nos está criticando un montón, pero yo he sentido algo tan bonito allí dentro con Omar", reveló.

Asimismo, Marina habló con Carlos Sobera y no pudo contener las lágrimas de la emoción al ver en imágenes parte de su historia de amor. La exconcursante aclaró además que ella se sentía ganadora por toda la experiencia que vivió en 'Pesadilla en el paraíso'.