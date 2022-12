'Pesadilla en el paraíso': mamá de Dani G explota contra Bea por su comentario sobre su familia

Se han vivido semanas complicadas dentro de Pesadilla en el paraíso. En los últimos programas, los espectadores vieron como la relación entre Daniel García y Bea Retamal estaba repleta de discusiones, donde ambos perdían los papeles. Es por ello que, en el debate, las madres de los competidores se hicieron presentes.

La mamá de Dani no soportó uno de los comentarios de la ganadora de Gran hermano, sobre todo cuando mencionó a su hermana, ya que es un tema muy delicado para García.

Las madres fueron al debate

Los continuos enfrentamientos entre Daniel Garcia y Beatriz Retamal se han vuelto algo constante en Pesadilla en el paraíso. Ante ello, la producción del programa decidió llamar a las madres de ambos competidores para que se presenten en el debate.

Luego de que les mostraran algunas imágenes de las peleas entre los dos, la mamá de Dani no se quedó callada cuando oyó un fuerte comentario de Bea: "Si eres capaz de no querer a alguien de tu sangre, de apartar e ignorar a tu hermana durante años, imagínate lo que harás con alguien de la calle".

La señora Ana no pudo aguantar tales declaraciones, y se animó a expresarse. "A mí esto me gustaría saltármelo por una historia de una persona que es anónima. Le ha dado donde más le duele. Me ha parecido super sucio", dijo.

A lo largo de la noche, ambas madres salieron a defender a sus chicos y comentar por las situaciones por la cual están pasando. Pero hubo momentos donde la madre de Bea, Yolanda, no dejaba hablar al resto de los colaboradores, a tal punto que tuvieron que llamarle la atención.

