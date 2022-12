'Pesadilla en el paraíso': Iwán Molina se emociona al recibir mensaje de su madre desde Países Bajos

Iwán Molina fue otro de los participantes, junto a Bea Retamal e Israel Arroyo, que recibieron un mensaje de sus familias en vivo en la granja de Pesadilla en el paraíso.

Iwán recibe mensaje conmovedor de su madre

Claudette Françoise María, la madre de Iwán, quiso sorprender a su hijo desde Holanda y le dedicó unas lindas palabras en un video.

“Te estamos siguiendo, te estamos viendo siempre y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Trabajas mucho, duro y la preocupación por los animales es precioso de ver. Sigue así, sigue siendo tú mismo que tienes un corazón de oro. No olvides que te quiero, cuando salgas te voy a hacer la mejor lasaña de tu vida”, mencionó su progenitora.

Por su parte, Iwán se mostró muy sorprendido al recibir el mensaje: “¿Cómo voy a pensar que mi madre desde Holanda me va a mandar un mensaje así? Es muy inesperado, es maravilloso, estoy ahora mismo un poco en shock, no esperaba esto. Como mucho podía esperar un mensaje de mi padre, de mi madre desde Holanda no me esperaba”.





Iwán comparte detalles de su relación familiar

Iwán fue preguntado sobre la relación que tenía con su madre. El participante compartió que llevaba mucho tiempo sin verla.

“Justo el día que entré aquí la llame y cuando le digo que entro me dijo que me iba a dar una sorpresa. Hará cuatro o cinco meses que no la veo, no tengo la suerte de verla mucho durante el año”, explicó.

Asimismo, aseguró que su madre lo apoya a pesar de los problemas que le dio en el pasado: “Es una persona maravillosa, la amo con locura. Sé que le he dado una adolescencia muy complicada y aún así siempre ha estado ahí, siempre me ha querido y yo le he dado motivos para no hacerlo. Siempre está ahí y la amo con locura”.