‘Pesadilla en el paraíso’: Juan Alfonso Milán manda mensaje a su novia sin saber que lo ha dejado

La situación en Pesadilla en el paraíso se vuelve cada vez más tensa. Luego de la eliminación de Gloria Camila, los granjeros tuvieron que elegir los dos nominados de la semana.

Juan Alfonso Milán le manda un mensaje a su novia

Gloria Camila fue la encargada de elegir qué participante se iba a sentencia directamente. El escogido fue el modelo Juan Alfonso Milán, quien aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su novia Paloma González y decirle que la extrañaba mucho.

“No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que la echo mucho de menos, que aquí está muy duro y que no hay ningún día que no piense en ti. Espero que estés bien, que estés fuerte y que nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo”, expresó.

Además, mencionó que había personas mejor preparadas para seguir en competencia. “Llevo un tiempo en esta aventura y me encanta. Estoy muy agradecido por el programa, mi 'repre', la cadena, todos mis compañeros. Pero es verdad que llevo unos días duros, me está pesando lo de mi novia fuera, aparte de las responsabilidades de fuera y no es que no me lo merezca, pero seguro que hay gente aquí ahora con más ganas”, agregó.

Lo que parece que Milán ignora es que su novia ha terminado definitivamente su relación. Así lo hizo saber Nagore Robles: “La novia de Juan lo ha dejado. Le ha mandado un saludo y es que no tiene novia. Igual deberíamos decírselo”, dijo la colaboradora en el plató. La noticia fue confirmada por Marina Ruiz, quien aseguró que la estilista dejó de seguir a Juan en redes sociales y eliminó todas sus fotos juntos.

Gloria Camila nomina a Juan 😱 ¿Harías lo mismo que ella?



🔄 Sí

❤️ ¡Qué va!



🌾 #PesadillaParaíso6

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/TgJoY4e7Lf — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 12, 2022

Israel Arroyo es otro de los nominados

El siguiente nominado fue El Vidente de los Famosos, Israel Arroyo.

Él recibió el voto de Omar Sánchez, quien aseguró que lo hacía por "algunas actitudes" que había tenido con sus amigos míos y compañeros y por "descarte".

Otro que escogió a Arroyo fue Dani García. Según indicó, lo hacía por el poco interés en el trabajo de la granja y por “doble cara”.

Lo que más sorprendió fue el voto de su amiga más cercana, Patricia Steisy, quien lo acusó de manipulador. “Soy sensible y me utilizas para manipularme y que yo te defienda. La persona que más daño me ha hecho ha sido Marco y no me has defendido. Me has hecho muchos desplantes y me has hecho muchas veces llorar sin hacerte caso de mis sentimientos”, explicó.