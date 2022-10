‘Pesadilla en el paraíso’: Juan Alfonso revela las mentiras que le dijo a Paloma

Tras la renuncia de Juan Alfonso Milán de Pesadilla en el paraíso la semana pasada, el concursante habría buscado arreglar su relación con Paloma González, quien se habría enterado de que tenía una doble vida con una compañera de profesión. Sin embargo, la pareja podría haber regresado. ¿Qué fue lo que contó Juan Alfonso?

Las mentiras de Juan Alfonso Milán

Al enterarse que su novia lo había dejado porque se había enterado de sus mentiras mientras él estaba en la granja, Juan Alfonso Milán decidió salir de Pesadilla en el paraíso de forma voluntaria. “Necesito ver a Paloma, no sabéis lo importante que es para mí”, dijo en la granja durante la noche de eliminación.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Pablo Pisa reaparece en el plató, se confronta a Steisy y ella termina pidiéndole perdón

El primo de Felipe VI estuvo presente en la gala en el que contó que tuvo una fuerte llamada telefónica en la que Paloma le reclamó todas las mentiras que descubrió en su ausencia. “Ella necesita que yo le demuestre que soy merecedor de su confianza”, respondió ante las preguntas de los colaboradores.

Además, confirmó que era cierto que había sido infiel a Paloma: “La cagué con Paloma. Tonteé con una chica por mensajes, hubo 3 o 4 besos, ella lo sabía, pero mientras yo estaba aislado en el reality ella le vino a engordar la historia”, explicó Juan. “Yo no he estado a su altura este año, aunque en el primer año di todo”, agregó mientras que Nagore Robles seguía criticando su relación.





Juan reconoce que tonteó con otra chica que no era su novia Paloma 💣



🌾 #PesadillaDebate7

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/fDowXf9PWL — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 23, 2022

Juan Alfonso y Paloma podrían reconciliarse

Juan comentó que Paloma habló con la mujer, quien había exagerado los detalles sobre su relación. Por su parte, Nagore Robles respondió que Paloma había desmentido aquello: “Paloma dice que no ha hablado con esta chica, no tiene necesidad”.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: ¿quiénes son los nuevos participantes del reality?

“No sabéis de mi vida privada. Todos saben por qué estás de colaboradora: para criticar a gente que no conoces”, respondió Juan Alfonso muy ofuscado y decidió hablar sobre el futuro de su relación. “Creo que Paloma tampoco me dejó como tal. Borrar fotos es una cosa pero yo no he visto salir esas palabras de la boca de Paloma”, mencionó.

El modelo mencionó que todavía había una esperanza para poder arreglar su relación. “Me ha dicho que deja abierta la puerta (...) me va a tocar trabajar para volver a recuperar su confianza”, afirmó.