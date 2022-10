'Pesadilla en el paraíso': Juan se va del programa antes ser expulsado

El reality de la cadena española Telecinco, Pesadilla en el paraíso, continúa regalando grandes programas. En el último episodio se vivieron momentos tensos. ya que Israel o Juan iban a ser expulsados de la competencia. Sin embargo, el modelo decidió dar un paso al costado antes de que lo expulsaran.

La decisión dejó en shock a los presentes, pues no esperaban que Juan Alfonso Milán se adelantara a los dos presentadores del show. Pero, ¿a qué se debe su decisión? De acuerdo con el propio modelo, una conversación su pareja.

El adiós de Juan

"Como todo el mundo sabe, tengo la cabeza muy afuera. Es verdad que mi historia con Paloma es lo más importante ahora mismo", fue lo que comentó el hombre de 31 años luego de la conversación que tuvo con su novia por teléfono.

El primo del Rey Felipe VI comenzó a explicar que ya llevaba días pensando sobre el tema y reveló: "No quiero ofender a nadie, es decisión mía, quiero que mis compañeros la respeten. Me voy a ir yo, voy a abandonar yo. No quiero ver el resultado de los votos, Me iré yo porque necesito estar fuera, necesito hablar con mi novia".

El participante siguió hablando, mientras Israel Arroyo y los presentadores estaban escuchando atentos. "Me está pesando demasiado. No puedo estar jugando a nominaciones, votos y hostias. Necesito salir ya, de verdad... No quiero llevarme una sorpresa buena o mala. Para mí, Paloma es lo primero y por amor hay gente que entenderá que se hacen locuras. Necesito verla lo antes posible. Sería injusto que me quedara yo cuando un compañero como Israel se quiere quedar hasta el final", cerró.

Con sus últimas palabras, Juan se convierte en otro de los que abandonan el set del programa, pero eso le permite a Israel seguir compitiendo en el reality.