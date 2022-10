‘Pesadilla en el paraíso’: Pablo Pisa reveló todo lo que sufrió Patricia Steisy hace unos años

Pablo Pisa salió al frente para defender a su novia luego de participar de "El Debate’" de Pesadilla en el paraíso. Incluso, se animó a compartir detalles poco conocidos sobre su historia, dejando sorprendidos a todos sus seguidores.

Cabe resaltar que Patricia Steisy es una de las 16 participantes del popular reality de supervivencia y además se encuentra desde hace tres meses aproximadamente en la granja escuela ‘El Dorado’.

Pablo Pisa defiende a Patricia Steisy

Luego de que la concursante fuera duramente criticada por su mal actuar en la competencia, Pablo Pisa decidió apoyar a su pareja y desvelar el peor momento que tuvo que pasar hace unos años.

"Amor, la gente no te entiende. Y entiendo perfectamente que no te entiendan. Yo que vivo contigo sé cómo eres y el fondo tan increíble que tienes. Mucho has vivido y pasado en la vida que te ha creado esos monstruos que no sabes ni puedes controlar", empezó diciendo Pablo.

Asimismo, señaló que nadie la conoce verdaderamente así piensen que si lo hacen. "Se piensan que te conocen porque sales en la televisión. Cuando a un perro lo maltratas, lo normal es que muerda de miedo. Y cuando hablo de maltrato, hablo de muchos tipos de maltrato".

Finalmente, la pareja de la competidora reveló lo que tuvo que pasar antes de llegar a la televisión. "Patricia fue secuestrada dos años. Violada. Torturada. No se imaginan hasta qué punto. Y no estoy exagerando ni frivolizando. Su vida ha sido durísima y se pondrían las manos en la cabeza con su historia".