‘Pesadilla en el paraíso’: Laura volvió a besarse con Adrián

Las cosas en Pesadilla en el paraíso andan muy tensas. El programa de ayer fue uno de los más intensos en cuanto a emociones. Resulta que Laura volvió a las andadas con Adrián luego de descubrir infidelidad de Mario.

Laura no quiere saber nada de Mario

Y es que cabe recordar que Laura y Mario se estaban dando una última oportunidad luego de varios problemas, pero unas imágenes comprometedoras de él y otra participante, hicieron que la paciencia de Laura se termine.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Dani G y Omar son los nuevos nominados del programa

De hecho, ella fue muy clara al momento de finalizar su relación: “Me siento como una mierda. No tiene corazón, no tiene nada. Nunca me ha querido, no pienso derramar ni una lágrima más, no pienso aguantar esto más”.

Eso por esta ruptura que Laura habría decidido retomar ese breve romance que tuvo en algún momento con Adrián y lo volvió a buscar. Él, a pesar de haberle dado su espacio por su situación con Mario, mantenía las esperanzas de volver a estar con ella.

Un nuevo romance ha nacido en el programa

Cuando se volvieron a juntar, se echaron en un mueble y compartieron un momento bastante romántico en un mueble. Él le decía al oído: "No pienses en nada y déjate llevar siempre" mientras que ella le respondía: "Eso intento".

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Steisy es la nueva eliminada y rompe en llanto con la noticia

Parece que este momento ha sido muy especial para Laura y es que después de esto, se confesó ante las cámaras del programa y admitió que lo que ha pasado con Mario le ha cambiado su manera de pensar y se ha dado cuenta los sentimientos que siente por Adrián: He cambiado el chip, he decidido hacer lo que siento. Adri me hace sentir bien, quiero pensar en mí, quiero pasarlo bien y es lo que me hace falta", aseguró. Todo hace indicar que un nuevo romance ha nacido en el programa.