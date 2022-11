'Pesadilla en el paraíso': Steisy es la nueva eliminada y rompe en llanto con la noticia

Pesadilla en el paraíso llegó a su etapa más crítica. Este último miércoles, Steysi fue eliminada de la competencia y no pudo evitar las lágrimas al haber perdido contra Dani G.

'Pesadilla en el paraíso': la eliminación de Steisy

Steisy y Dani G fueron los nominados de la semana. Y desde entonces, la tensión por saber quién sería el próximo eliminado calentaron los ánimos en Pesadilla en el paraíso.

La extronista y su compañero fueron -en un inicio- grandes amigos y confidentes. Sin embargo, la conversación que tuvo la joven con su novio, Pablo, provocó que decidiera terminar su amistad.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Steisy pudo hablar con Pablo Pisa y recibió el apoyo de su familia

Al saber que algunos de los dos se iría, los ánimos se avivaron y el día de la eliminación se mostraron bastante asustados.

Steisy no podía contener los nervios y temblaba, mientras su examigo parecía resignado. Fue entonces que Lara Álvarez anunció el nombre de Steisy como la eliminada de la competencia.

La participante se llevó las manos a la cara y lloró desconsoladamente, mientras el resto de los granjeros -incluso Dani G- se quedaron absortos con la noticia.

El público había votado por la app y el 58% decidió que la muchacha sea expulsada.









'Pesadilla en el paraíso': Steisy se despide de sus compañeros

Pese haber tenido varios roces con algunos de sus compañeros, Steisy tuvo unas emotivas palabras a cada uno de ellos.

"Manuel cuídame a Isra. Daniela me gustaría que juzgases a todos por igual, y al igual que me juzgaste a mí por mi pelea con Israel me gustaría que no te acostases con Iwan que también ha discutido con él. Víctor, tienes que llegar a la final, eres el más currante, Israel te espero afuera como amiga” señaló.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy y Dani G se enfrentan una vez más

Asimismo, subrayó que la experiencia en Pesadilla en el paraíso había sido de las mejores cosas que le pasaron. "Todo ha sido maravilloso, los animales son maravillosos, son los seres más inocentes del mundo y te quieren sobre todas las cosas. Lo que te aportan los animales no te lo aporta nadie", aseguró.