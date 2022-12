'Pesadilla en el paraíso': ¿quiénes son los finalistas de la temporada 2022?

Pesadilla en el paraíso llegó a su etapa final. Luego de varias semanas y eliminaciones, este último miércoles se supo quiénes son los cuatro finalistas del reality. Se tratan de Daniela Requena, Iwán Molina, Víctor Janeiro y Bea Retamal.

Israel Arroyo y Bea Retamal se enfrentaron

El miércoles 14 de diciembre, se enfrentaron en la semifinal del programa Israel Arroyo y Bea Retamal para saber quién de los dos pasaba a la gran final. Finalmente, la persona que obtuvo el 59% de los votos para ser expulsado fue Israel.

El participante no pudo contener las lágrimas y se ha despedido con un mensaje emotivo. “Para mí fue un sueño venir, me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros, me tenía que tocar y me tocó. Lara muchas gracias por todo y a todo el equipo”, aseguró el participante.

Por su parte, Bea Retamal se mostró muy feliz por quedarse hasta el final del programa y aprovechó para agradecer a todas las personas por su apoyo. “Yo quiero agradecer eternamente a todo el ejército que tengo y que muchísimas gracias, que no me lo esperaba, no pensaba ni llegar a más de dos semanas, así que, ahora sí que quiero que estén a muerte conmigo”, señaló la concursante.

El resto de los finalistas se pronunció

Los otros tres finalistas también dejaron un mensaje de cara a la gran final. La primera en salir después de Bea fue Víctor, quien agradeció el apoyo. “Dar también las gracias de llegar hasta aquí, que no ha sido nada fácil para ninguno y agradecer a toda esta gente que nos está apoyando, que sigan ahí y que, ya estamos aquí”, señaló este último.

Daniela Requena no se quería quedar atrás y aseguró que va a salir con todo por la victoria. “Estoy super contenta de la oportunidad que me dieron de estar aquí, super agradecida, super ilusionada, me encantaría llegar lo más lejos posible, me encantaría ganar”, agregó.

Finalmente, Iwán Molina confesó que esta noticia lo pone muy feliz. “La sensación es brutal, es maravilloso y vamos a por esa final a tope”, finalizó.

Daniela Requena, Iwán Molina, Víctor Janeiro y Bea Retamal se convierten en finalistas. ¡Enhorabuena! #PesadillaParaíso15🌾https://t.co/RZ8j1VL26e — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 15, 2022