'Pink Venom' de BLACKPINK encabeza las listas globales de Billboard por segunda semana

BLACKPINK continúa cosechando éxitos con su reciente éxito ‘Pink Venom' y es que la melodía aun sigue posicionada en el número 1 no solo en los Billboard Global 200, sino además, se encuentra por segunda semana consecutiva en el Billboard Global Excl.

El tema de Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé ha superado a otros grandes artistas, pues desde 26 de agosto hasta el 1 de setiembre ha logrado obtener más de 108.4 millones de reproducciones y 7 mil descargas, convirtiéndolas así en la sensación del momento.

BLACKPINK vence a grandes ídolos con 'Pink Venom'

Una de las canciones a las que han superado, es al reciente éxito ‘Hold Me Closer’ de Elton John y Britney Spears.

Asimismo, el grupo femenino es la sensación del momento, porque ha dejado atrás a IVE con ‘After Like’ y a TWICE con ‘Talk That Talk’, quienes ahora se ubican en los puestos 9 y 10 en el Global Excl. U.S.

Cabe recalcar, que los artistas Harry Styles y Bad Bunny son las únicas estrellas que les siguen los pasos con ‘As It Was’ en el puesto 2 y ‘Me Porto Bonito’ en el puesto 3.

Criterio de clasificación

Tanto en la lista de Billboard Global 200 como en la de los Billboard Global Excl, el análisis se mide en función a la cantidad de reproducciones y ventas en más de 200 territorios en todo el mundo.

Las clasificaciones se basan en una fórmula ponderada que incluye las transmisiones oficiales en los niveles de suscripción, publicidad, ventas, descargas, etc.