¿Por qué se conmovió Giuliana Rengifo al ver a Melissa Paredes en “El Gran Show”’?

Giuliana Rengifo se quebró hasta las lágrimas en el momento que presentaron a la actriz Melissa Paredes y esa inusual reacción, sorprendió a todos los asistentes del reality “El Gran Show” el pasado fin de semana.

A raíz de este tema que generó gran polémica en las redes sociales, la cumbiambera no dudó en explicar cuales fueron los motivos que la llevaron a actuar de esa manera ante las cámaras del programa 'América Espectáculos'.

“Es que definitivamente el caso de ella ha sido muy duro, yo me identifico como madre, más allá que como artista o como personaje, no se justifica absolutamente nada, pero como madre me chocó mucho”, afirmó la artista.

De igual manera, la ex Agua Bella recalcó que a raíz de estar alejada de su hija, se sintió muy identificada con el caso de la protagonista de 'Ojitos Hechiceros'.

“Yo ahorita, todo este tiempo, hasta fin de año, estoy separada de mi bebé también, entonces por temas muy personales, pero no mal con el papá, sino que en mi vida hice muchos cambios y ella todavía es muy pequeña, mi hija está en la universidad, hay muchos gastos… El papá me ayuda a tenerla, eso no me hace mala madre porque los papás también tienen derecho a estar con sus hijos ... Por eso lloré bastante con Melissa, sé lo que es, obviamente su caso es muy diferente, más duro, pero obviamente estar sin tu hija duele mucho, necesitas mucha ayuda”, comentó.