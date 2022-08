A raíz del tema en el que algunos personajes de la farándula se vieron implicados por usar presuntamente ‘prendas fake, especialistas de la moda dieron a conocer a través de un informe televisivo cuales son las distintas personalidades que también recurren a este tipo de prácticas.

En la nota que difundió el programa ‘Magaly Tv: La Firme’, los expertos de accesorios de lujo, Carolina Valerga y el influencer George Rubin demostraron que Christian Domínguez, Cachaza, Erick Elera, entre otros, posan en sus redes sociales con lujosas marcas, pero en realidad son 100% imitación.

Por si no fuera poco, hay algunos que se atreven a sortear junto a otros emprendimientos “productos originales” para sus seguidores, como es el caso del cumbiambero.

“Esas Nike son totalmente bamba, es una mezcla entre una pantufla Nike Cortez y una zapatilla Nike Cortez. La marca tiene pantuflas o zapatillas no una que junte ambas”, afirmó el Tiktoker.

La especialista afirmó que estos personajes solo se dedican a promover cosas falsas, mas no glamour.

"No están promoviendo la moda, están promoviendo a personas que se dedican a hacer copias. El gorro presenta diferentes tipos de material que Louis Vuitton jamás hace, el contraste entre tela y cuero es de una costura en realidad muy mal hecha, y el monogram está bien borroso, esto jamás lo vas a ver de la marca Louis Vuitton”, acotó Valerga sobre la ex chica reality Carol Reali.

Finalmente, Rubín criticó fuertemente al actor de la serie “Al fondo hay sitio”, pues aseguró que sus Alexander McQueen son puro plagio.

"Revisándola bien puedo decir que son recontra 'bamba', puedo decir que están de US$ 400 a US$ 500, esas no son una buena réplica, deben estar entre S/ 400 a S/ 500", acotó el conocedor en zapatillas.