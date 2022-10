'¿Qué dicen los famosos?': Laura Bozzo llama "desgraciado" a Lambda García

¿Qué dicen los famosos? es el nuevo reality de Telemundo conducido por Rodrigo Vidal, el cual se estrenó el pasado 2 de octubre a las 7:00 p.m. (6:00 C). El primer episodio trajo consigo el regreso de varios rostros conocidos de La casa de los famosos 2 y Top chef VIP, entre ellos Daniella Navarro, Mauricio Islas, Zuleyka Rivera, Aída Cuevas, Lambda García y la peruana Laura Bozzo, quien no dudó en ser protagonista de una polémica “discusión” durante el primer juego del programa.



Laura le dice “desgraciado” a Lambda García

Tras el inicio de la competencia, Rodrigo Vidal convocó a Laura Bozzo y Lambda García para que sean partícipes de la primera prueba. El conductor no dudó en consultarle a la peruana si conocía al mexicano, a lo que ella respondió: “¿cómo no voy a conocer a este desgraciado?”. Posteriormente, Vidal le dijo_ “No sabía que él era el desgraciado”.

Sin embargo, Lambda García no se quedó callado y aseguró que no era el amante ni el desgraciado. “Yo no soy, así que mejor dejémoslo ahí Laura. Rodrigo, sigue con la pregunta por favor que aquí no hay ninguna anécdota”.

¿De qué trata ‘Qué dicen los famosos’?

El nuevo reality tiene como las respuestas colectivas donde dos famosos tendrán que unirse a tres amigos o familiares para responder preguntas cotidianas junto a otros 100 participantes.

Cabe resaltar que mientras más cerca estén de la respuesta dada por el público, más oportunidades tendrán de ganar. Además, el premio que se lleve el equipo ganador será donado a alguna asociación benéfica.

El programa conducido por Rodrigo Vidal se emitirá todos los domingos a partir de las 18:00 p.m. (hora peruana) a través de las pantallas de Telemundo.