¿Qué fue con los Backstreet Boys, la agrupación que arrasó los 90'?

La banda musical ‘Backstreet Boys’ fue creada en 1993 y fue conformada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell. Sus canciones y coreografías hicieron bailar a toda una generación en los años 90 y 2000.

Canciones como ‘All I Have To Give’, ‘Shape Of My Heart’, ‘Everybody’, ‘Inconsolable’ y ‘Helpless When She Smiles’ fueron grandes éxitos musical. La banda se desintegró hace años y aquí conocerás qué fue de cada uno d ellos integrantes.

Actualidad de los ex integrantes de Backstreet Boys

AJ McLean

Actualmente el ex integrante de la banda tiene 44 años, si bien es cierto ha tenido canciones como solista, está más activo en redes sociales. Además deja ver su trabajada figura en las fotos que sube en estas.

Howie Dorough

Cuando dejó de pertenecer a la banda, se dedicó a la danza e hizo muchas presentaciones durante estos años. Este año informó que formaría parte de la serie ‘The Real Dirty Dancing’, en donde aparecen celebridades como Anjelah Johnson y Tyler Cameron.

Nick Carter

Fue el integrante más joven de la banda y actualmente tiene 42 años. En 2002 lanzó su primer álbum como solista aunque también se dedicó al mundo de la actuación en donde trabajó en producciones como ‘The Hollow’.

Brian Littrell

Él también tomó su rumbo como solista, pero a diferencia de los otros, se dedicó a hacer música cristiana. También es muy activo en redes sociales, en Instagram acumula un millón de seguidores.

Kevin Richardson

El integrante más veterano de la banda celebró su cumpleaños número 50 en octubre del año pasado. El más multifacético de todos cuenta con una trayectoria como cantante, compositor, productor y actor. Hace pocos días Kevin anunció el lanzamiento del tema ‘Last Christmas’ que formará parte del álbum ‘A Very Backstreet Christmas’. Noticia que causó furor entre los seguidores de la banda.