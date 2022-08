¿Qué fue de Julian Casablancas, el líder de la banda The Strokes?

Hoy está de cumpleaños Julian Casablancas, el cantante de 44 años marcó a toda una generación con sus canciones como ‘Juicebox’ o ‘Heart in a Cage’. Asimismo, se ganó el corazón de todos sus fans debido a su atractiva personalidad.

El inicio de la carrera de Julian Casablancas

Julian nació el 23 de agosto de 1978 en Nueva York, dentro de una familia de alta sociedad, pues su madre era modelo y su padre, un empresario de modelaje que fundó Elite Model Management.

Casablancas tuvo su primer encuentro con Nikolai Fraiture, bajista de The Strokes, cuando ambos estudiaban en el instituto Lycée Français. Sin embargo, no llegaron a graduarse juntos, pues debido a su mal comportamiento, su padre lo envió a un internado a Suiza dónde conocería a otro futuro miembro de su banda, Albert Hammond Jr.

Posteriormente, conocería a Nick Valensi y Fabrizio Moretti en Dwight School. Aunque conoció a todos los miembros de The Strokes en la escuela, Casablancas nunca se graduó, pero siguió tomando clases de música.

The Strokes y los últimos años

Fue en 1998, que Casablancas reunió a Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Fab Moretti y Nikolai Fraiture para formar la banda The Strokes. En 2001 la banda lanzó su primer álbum ‘Is This It’ que logró entrar a la lista de los 200 de Billboard. Algunos de sus temas más recordados son ‘Hard to Explain’ y ‘Last Nite’.

Con solo 23 años, Casablancas alcanzó el éxito y fue considerado referente debido a su inigualable estilo y siempre se ha mantenido fiel así mismo. Asimismo, probó como músico en solitario durante 2009, cuando la banda se dio un descanso, por lo que, lanzó su disco 'Phrazes for the Young' en el que experimentó con nuevos sonidos, aunque no tuvo el impacto esperado.

The Strokes tiene a la fecha siete álbumes de estudio, siendo el último ‘The New Abnormal’ (2020), el cual recibió críticas positivas y resaltan la madurez y compenetración que había entre los integrantes del grupo.