El dúo estadounidense LMFAO empezó en la industria musical en el año 2006. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que se consolidaron con temas musicales como I’m sexy and I know it’ y ‘Party Rock Anthem’. Gracias a la ayuda de un ex integrante de The Black Eyed Peas, pudieron presentar una propuesta a la discográfica Interescope Record, la cual fue todo un éxito.

Sin embargo, pese a que ocuparon el puesto número uno de los Billboard Hot 100, el dúo conformado por tío (Redfoo) y sobrino (Sky Blu) decidieron separarse en pleno apogeo.

Carreras en solitario

Tras anunciar su separación en el 2012, tío y sobrino siguieron caminos separados en la industria musical. Aunque no han tenido el mismo auge que estando juntos, el ex dúo sí logró cosechar algunos frutos en solitario.

Por ejemplo, Redfoo estuvo como jurado en X Factor Australia. En el 2013 estrenó en ese país el tema ‘Let’s Get Ridiculous’, el cual fue todo un éxito y logró entrar al primer lugar de la lista de canciones en Australia, donde además obtuvo el disco platino. Después dejó el programa de televisión para poder enfocarse principalmente en la composición de música.

Asimismo, Sky Blu también debutó en solitario. El joven ha logrado varias colaboraciones. En el 2013 sacó el álbum Rebel Music que fue un gran éxito y también colaboró con la canción ‘Do you love me’ con Ariana Grande. Mientras que en el 2016 hizo lo mismo con Fxck Yeah.

LMFAO: Problemas judiciales y una mala relación

Uno de los motivos por lo que el dúo se separó habría sido para que los artistas pudieran cumplir el sueño de realizar su carrera en solitario. Sin embargo, después del distanciamiento musical salieron a la luz una serie de conflictos judiciales.

A través de su cuenta de Facebook, Sky Blu comunicó en el 2016 que su tío había adquirido el 100% de las regalías por derecho de autor del dúo. Según Sky Blu, el trato inicial fue que ambos se dividirían en 50% los beneficios que dejó LMFAO.

Asimismo, el artista reveló que tuvo una mala relación con su tío durante su etapa de auge y que por eso nunca volverían a trabajar juntos. Según narró, una vez cuando se encontraban de gira sufrió un accidente que le dañó la espalda, pero su familiar no se preocupó por su bienestar.