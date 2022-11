Quentin Tarantino sobre películas de superhéroes: “Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas”

Quentin Tarantino se unió a la lista de cineastas que han criticado la temática de superhéroes. Debido a que cada vez hay más historias de Marvel o DC proyectadas en películas y series, el conocido director fue consultado sobre estos proyectos y dio unas impactantes declaraciones.

Quentin Tarantino compara películas de superhéroes con musicales de cine

El ganador del Premio Oscar declaró en una entrevista a Los Ángeles Times que hay muchos cineastas que esperan ver caer la época de apogeo de las películas de superhéroes a las que compara con los musicales de mediados del siglo XX.

Tarantino, quien acaba de estrenar su libro titulado Cenema Speculation, donde hace una recopilación a modo de ensayos de las películas que lo inspiraron, realizó una critica abierta a los filmes de superhéroes.

“Así como los directores antisistema de los años 60 se regocijaron cuando las adaptaciones musicales de los grandes estudios cayeron en desgracia, los cineastas de hoy no pueden esperar el día en que puedan decir eso sobre las películas de superhéroes”, comentó.









Quentin Tarantino afirma que nunca trabajaría en películas de superhéroes

El cineasta tiene claro que aún falta mucho para poder hablar en pasado de las películas de superhéroes. Sin embargo, él no trabajaría en ninguna de estas producciones.

“El fin (de las películas de superhéroes) aún no está escrito, como no lo estaba en 1969 cuando fue algo como 'dios mío, invirtamos un montón de dinero en cosas que ya no le importan a nadie", indicó.

Asimismo, fue contundente en decir que considera a películas como las de Marvel o DC como proyectos para “asalariados”.

"Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando trabajo", subrayó.

Quentin Tarantino no es el único director que ha lanzado la artillería contra estas películas, Martin Scorsese, ya señaló anteriormente que no ve estos filmes ya que “no los considera cines sino parques temáticos”.