¿Quién es Alma Bollo, participante de 'Superviviente 2023'?

Uno de los realities más esperados está por llegar a las pantallas. Con el próximo estreno de Supervivientes 2023, el show presentó quiénes serán sus nuevos integrantes. En la siguiente nota, se abordará a una de las participantes que más ha llamado la atención de los televidentes. Se trata de Alma Bollo, estudiante de derecho.

Alma Bollo es la nueva integrante de 'Supervivientes 2023'

Alma es hija de Raquel Bollo y tiene una hija. La relación con el papá de la pequeña se terminó a los meses de dar a luz. Actualmente, sale con otra persona.

Alma suele ser hermética con su vida privada, pero ha abierto su corazón a las cámaras del reality. Uno de los secretos que reveló a Supervivientes 2023 es que nunca tuvo contacto con su padre. "Cuando nos cruzábamos por la calle, ni me miraba, se cambiaba de acera. No podía comprender qué había hecho para que no me quisiera”, confesó.

Asimismo, confesó que cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento, no sufrió por él, sino por el dolor que sentía su hermano. "Cuando me enteré de que murió, no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido, lo sentí porque vi sufrir a mi hermano Manuel", continuó.

Alma Bollo y sus relaciones sentimentales

Finalmente, dio detalles sobre su anterior relación con el padre de su hija. Aunque su ruptura no fue mediática, su relación si lo fue. Su expareja, Juan José, tuvo una relación con la ex de su hermano Manuel Cortés.

La participante ya pasó página. Ahora, Alma Bollo luce su nueva relación con un apuesto chico, a quien presentó a sus seguidores en las redes sociales.