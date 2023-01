¿Quién es Begoña Gutiérrez, concursante del reality 'Pesadilla en el paraíso 2'?

Tras el final de la primera temporada de Pesadilla en el paraíso, la producción no se ha dado ni un descanso y ya se ha revelado la lista de los participantes de su segunda edición. En esta destacan varios rostros conocidos, como el caso de Begoña Gutiérrez, la ex amiga de Isabel Pantoja.

¿Quién es Begoña Gutiérrez?

Begoña Gutierrez era un rostro desconocido hasta hace unos meses, pero ahora es una invitada recurrente en los shows de televisión como ‘Sálvame’ y en pronto será parte del reality show con Pesadilla en el paraíso 2.

Sin duda, la nueva participante dará mucho que hablar, pues ha demostrado en más de una ocasión que no solo es muy directa, sino, además, no tiene pelos en la lengua; y es que, no ha dudado en contar sus problemas con la cantante Isabel Pantoja.

Begoña Gutiérrez reveló sus problemas con Isabel Pantoja

Hasta hace unos meses, Begoña Gutiérrez era una de las amigas y pertenecía al círculo cercano de Isabel Pantoja. Sin embargo, salió a los medios para denunciar que la tonadillera más famosa de España la había dejado tirada con una gira programada.

La nueva granjera no dudó en bautizar tanto a Isabel Pantoja como a su hermano Agustín Pantoja como ‘Bonnie y Clyde’, haciendo referencia a que hacían cualquier cosa para su beneficio y que estaban destinados a entenderse por asuntos económicos.