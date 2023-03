¿Quién es Collin Farrell, actor nominado al Oscar por 'Almas en pena de Inisherin'?

Collin Farrell sorprendió a todos con su desempeño en la película Almas en pena de Inisherin, siendo nominado por primera vez en los Premios Oscar. Asimismo, se ganó el reconocimiento mundial por este gran logro.

El artista irlandes ya ha ganado una gran cantidad de premios por su gran desempeño de actor, pero ninguno tan importante como el que otorga la Academia. Farrell espera dar el golpe y llevarse la estatuilla a casa por primera vez en su carrera.

Lee también: ¿Cuántos Oscar ha ganado Ricardo Darín?

¿Quién es Collin Farrell, actor de ‘Almas en pena de Inisherin’?

Collin Farrell nació el 31 de mayo de 1976 en Castleknock, Irlanda. Es hijo de un exfutbolsta (Eamon Farrell), quien le inculcó desde muy pequeño su afición al fútbol. El reconocido actor se enamoró del arte dramático en la adolescencia, cambiando la pasión del fútbol por la del teatro.

Farrell debutó en el mundo del cine en 1995 en la película Frankie Starlight, bajo un papel de extra. Cabe mencionar que Farrell ha participado de diversos filmes como: Tigerland (2000), Daredevil (2003), S.W.A.T. (2003), The Recruit (2003), Alejandro Magno (2004), Miami Vice (2006), In Bruges (2008), Total Recall (2012), The Batman (2022) y su último gran trabajo Almas en pena de Inisherin (2022).

Lee también: Estatuilla de los Oscar: de qué está hecha y cuánto vale

¿Qué premios ha ganado Collin Farrell, actor de ‘Almas en pena de Inisherin’?

El artista irlandes ha ganado ocho premios a lo largo de su carrera de actuación. Su primera ‘conquista’ se dio en el 2000 con la película Tigerland.

Premio al mejor actor por Boston Society of Film Critics Awards - Tigerland (2000)

Premio al mejor actor por Shanghái International Film Festival - Hart's War (2002)

Premio al mejor actor por Irish Film and Television Awards - Voto del público (2003)

Premio al actor británico revelación del año por London Critics Circle Film Awards - Tigerland (2003)

Premio al mejor villano por Teen Choice Awards - Daredevil (2003)

Premio al mejor actor por MTV Movie Awards, México - S.W.A.T . (2004)

Premio al mejor actor de comedia o musical por Golden Globe Award - In Bruges (2009)

Premio al mejor actor por Irish Film and Television Awards - Ondine (2010)