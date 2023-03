¿Quién es Diego Pérez, participante de 'Supervivientes 2023'?

Todo va quedando listo para el estreno de Supervivientes 2023. Por esta razón, los productores del programa confirmaron algunos de los nombres que participarán en el reality show. Uno de ellos es Diego Pérez.

El deportista cumplirá su sueño de pertenecer a la competencia extrema. Asimismo, prometió dar su mejor esfuerzo.

¿Quién es Diego Pérez?

El modelo nació en Santander (España) el 3 de noviembre de 1992. Diego fue campeón de kickboxing en 2014. En el mundo artístico es conocido como James Lover. A parte de dedicarse al modelaje, Pérez estudio Derecho en la Universidad de León.

El deportista saltó a la fama en el 2016 por participar en el show Mujeres y hombres y viceversa. Gracias a su participación, el programa le ofreció ser tronista y aceptó la oferta. El español tuvo un total de 24 pretendientas, eligiendo a Marta de Lola en 2017. Años más tarde, la pareja participó en La isla de las tentaciones. Su romance concluyó con una disputa legal por su mascota.

Ambos buscaban quedarse con Horus, su perro. Al no llegar a un acuerdo, acudieron a los tribunales para resolver su caso. El influencer reveló que no logró obtener la custodia compartida, pero puede visitar a su mascota. "El acuerdo ha quedado en que, de cada tres meses, yo esté uno con Horus. Es todo lo que he podido conseguir, es verdad que me gustaría más, pero me parece un acuerdo razonable", comentó el español.

Finalmente, Diego Pérez prefirió no hablar mucho de su vida privada, aunque aún conserva sus fotos con Marta en su cuenta de Instagram. Otras de sus grandes pasiones son la música y pasear en motocicletas.