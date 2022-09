¿Quién es el mejor Batman de la historia?

Batman es uno de los personajes favoritos del público. Desde su creación, ha aparecido en series de televisión y largometrajes, por lo que varios actores, como Michael Keaton, Ben Affleck y Christian Bale, se han encargado de darle vida a Bruce Wayne y al hombre murciélago.

Su última versión cinematográfica, protagonizada por Robert Pattinson, abrió un nuevo debate entre los fanáticos del héroe de DC. Y es que su buena recepción lo ha posicionado como uno de los mejores Batman, pero ¿cuál es el mejor de la historia?

A continuación, te mostramos una lista del peor al mejor Batman, de acuerdo con la crítica y comentarios de los fanáticos:

George Clooney

El actor de ‘La Gran Estafa’ encarnó al personaje de Bruce Wayne para la película ‘Batman & Robin’ (1997), la cual fue dirigida por Joel Schumacher. Los fanáticos de Batman recuerdan esta cinta debido a su tono humorístico y los pezones en el traje de superhéroe.

El propio Clooney confesó en 2014 que no le gustaba el detalle en traje y que no dejaba que su esposa viera la película para no perder su respeto. Por otro lado, Schumacher pidió perdón a los fans por la mala adaptación.

Val Kilmer

Joel Schumacher también fue el encargado de dirigir ‘Batman Forever’ (1995), la cual fue protagonizada por Val Kilmer. El actor tuvo un gran peso, pues tuvo que reemplazar a Michael Keaton como el 'Caballero de la Noche'. La visión de Schumacher se alejaba del tono oscuro que había tomado las películas anteriores.

Ben Affleck

Ante el anuncio de Ben Affleck como el nuevo Batman, muchos fanáticos se mostraron insatisfechos, pues el actor ya había tenido una mala experiencia interpretando al personaje de Marvel Cómics, Daredevil.

Tras su aparición en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ (2016) dirigido por Zack Snyder, las críticas se dividieron, pues el manejo de la historia no fue del agrado de los fans, pero el físico de Affleck y su interpretación lo hicieron ganar muchos seguidores. Sin embargo, su personaje no tuvo películas individuales. Por el momento, se espera su aparición en la segunda película de 'Aquaman'.

Robert Pattinson

El popular ‘Battinson’ fue un tema polémico durante varios meses. Pero, luego del estreno de la película, la opinión cambió y los fanáticos se mostraron entusiasmados por una secuela. ‘The Batman’ (2022) dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson, nos muestra más sobre Bruce Wayne y los inicios de un Batman más detective.

La película tuvo una buena recepción de la prensa. En Rotten Tomatoes obtuvo un 85 % de aceptación por parte de los expertos y 87% por parte del público en general.

Christian Bale

Cada generación tiene su propio Batman, y la versión de Christopher Nolan es la favorita de muchos. ‘Batman Begins’ (2005), ‘The Dark Knight’ (2008) y ‘The Dark Knight Rises’ (2012), cambió la visión que se tenía sobre el cine de superhéroes con una trama y personajes más realistas y menos fantasiosa o humorística.

Michael Keaton

Aunque fue criticado por ser un actor de comedia, con la dirección de Tim Burton en ‘Batman’ (1989) y ‘Batman Returns’ (1992), la versión del hombre murciélago interpretada por Michael Keaton está catalogada como la mejor interpretación de la historia por ser una versión más sombría y oscura como en los cómics.

Luego de 30 años, se anunció que Keaton volvería a usar el traje en dos nuevas películas del DCEU. Sin embargo, esto no sería posible debido a la cancelación de ‘Batgirl’ y los escándalos de Ezra Miller que llevaría a la cancelación de la película ‘The Flash’.