¿Quién es Katerina Safarova, participante de 'Supervivientes 2023'?

Pronto se estrenará una nueva temporada de Supervivientes 2023 y el show ya ha confirma la lista de sus participantes. En esta nota, te contamos algunos detalles de uno de los rostros más bellos de la edición: se trata de la modelo Katerina Safarova, quien ya ha tenido experiencia en otros realities como La isla de las tentaciones.

¿Quién es Katerina Safarova?

Katerina Safarova es una modelo e influencer rusa de 24 años que se hizo conocida en España por participar en diferentes realities.

La modelo estuvo en la primera edición de La isla de las tentaciones como la soltera que tenía que tentar a Gonzalo Montoya; sin embargo, este supo respetar a su pareja y quedaron como simples amigos. Asimismo, participó en Mujeres y hombres y viceversas como una de las pretendientes. Ahora, la rusa será parte de la nueva temporada de Supervivientes.

Aunque se ha desempeñado como modelo para diferentes marcas, la rusa también incursionó en la música bajo el seudónimo de Katty S. Algunas de sus canciones más conocidas son ‘Come, come, come’ y ‘I’ll Be Back To You’.

Katerina Safarova también acaparó las portadas por ser relacionada sentimentalmente con el futbolista Neymar. Ambos se conocieron durante la etapa del brasileño en el FC Barcelona y se encontraban continuamente en discotecas de la ciudad. Por otro lado, la modelo también estuvo vinculada con el chileno Alexis Sánchez.

Las primeras declaraciones de Katerina Safarova

La modelo rusa, Katerina Safarova, será una de las personalidades que competirá en retos extremos en los Cayos Cochinos, Honduras.

Su presencia fue confirmada en las redes sociales del programa junto a su video de presentación.

“Tengo muchísimas ganas de empezar esta experiencia, de ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo y mi mente. También quiero demostrar que una chica joven y frágil puede ser muy fuerte física y mentalmente”, expresó la nueva participante.