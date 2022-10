Pasapalabra, reality emitido por Antena 3, trajo consigo un nuevo enfrentamiento entre Rafa Castaño y Orestes Barbero, los competidores más longevos que tiene actualmente el popular programa. En esta ocasión, uno de ellos propuso que el intenso duelo terminara en un empate, para así poder evitar la silla azul.

Cabe resaltar que el burgalés inició con 160 segundos de tiempo y siempre se mantuvo delante de su rival durante todo el duelo. Asimismo, logró conseguir rachas de siete aciertos seguidos y finalizó la primera ronda con 21 letras en color verde.

Por otro lado, el sevillano inició con 165 segundos de tiempo e intentó en todo momento alcanzar a su contrincante. Finalmente logró sumar 17 aciertos de manera consecutiva. De esta manera, ninguno de los competidores cometió errores.

La hora de la verdad

En la segunda ronda, Orestes puso rápidamente otra letra en color verde y así pudo llegar a las 22. Mientras que Rafa pudo igualar esta cifra y prefirió dejar que su tiempo se agotará para no arriesgar.

No obstante, el sevillano aún contaba con 35 segundos y tenía la oportunidad de que el duelo terminara en un empate. El joven participante le consultó al conductor Roberto Leal qué tan cerca se encontraba de llegar al bote, sin embargo, no dejó en claro cuáles eran sus verdaderas intenciones. "En principio, dejar pasar el tiempo, a no ser que me dé algún arrebato en la pe".

Barbero quiso decir que tenía dos opciones para esa letra, pero su alocada explicación desató la risa de todo el público. Mientras pensaba cuál de las tres letras que tenía en mente podría ser, se le acabó el tiempo.

Finalmente, ambos participantes empataron a 22 aciertos y Orestes descubrió que lo que él pensaba que era correcto no lo era, ya que el astrónomo que buscaba era John Stanley Plaskett.

