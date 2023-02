Rafael Cardozo confiesa que le pidió el anillo a Cachaza tras separación: "Le he vendido"

¿Qué? Rafael Cardozo habló su antigua relación con Cachaza en una reveladora entrevista con Yako Eskenazi para el programa Estás en todas.

Como se recuerda, el exchico reality le pidió matrimonio a la bailarina 10 años después de iniciar su relación. Debido al largo tiempo de noviazgo, el brasileño confesó que le entregó un costoso anillo a su expareja en la pedida de mano.

“Yo empecé a corregir mis errores. No te digo que debí haberme casado, pero el anillo si debí haberlo entregado. Cuando entregué el anillo después de tanto tiempo, no podía entregar cualquiera. (Chacaza) tenía un carro en el dedo, un auto”, expresó el brasileño.

Asimismo, el bailarín confesó que le pidió de regreso el anillo de compromiso al terminar su relación, pues consideraba que ya no le iba a servir a su expareja.

“Sí, me lo devolvieron. Le dije que se podía quedar con todo, pero el anillo se lo di en una relación, en matrimonio, compromiso, entonces yo le pedí que me devolviera el (anillo) de compromiso. Ya no le iba a servir”, agregó el brasileño.

Por último, al ser consultado por Yako sobre qué había hecho con el anillo, Cardozo reveló que lo había vendido para recuperar lo invertido. “Sí, lo he vendido”, confesó.

Rafael Cardozo confiesa que Cachaza se llevó todo del departamento que compartían

En otro pasaje de la entrevista, Rafael Cardozo confesó que tuvo que volver a amoblar su departamento. Esto luego que Cachaza se llevara todo al irse, dejándolo solo con un televisor y un colchón.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días”, reveló el brasileño.