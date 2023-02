Rafael Cardozo critica a Cachaza por exponer su relación: “Respeto, debe haber luto de tenerlo privado”

¡Pide respeto! Rafael Cardozo habló sobre su antigua relación con Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, en una entrevista con Yako Eskenazi para Estás en todas.

Lee también: Rafael Cardozo confiesa que le pidió el anillo a Cachaza tras separación: "Le he vendido"

El brasileño criticó a su expareja por exponer su nuevo amorío con André Bankoff en las redes sociales. Y es que, para el chico reality es muy pronto para exhibirse con su nueva pareja, luego de haber terminado –recientemente- su relación de 12 años.

“Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fueron cuando entregué el anillo”, afirmó el garoto.

Lee también: Rafael Cardozo se pronuncia sobre la nueva relación de ‘Cachaza’

Asimismo, el modelo reconoció que Cachaza tiene derecho a volver a enamorarse; sin embargo, fue enfático en señalar su desacuerdo sobre verla iniciar una nueva relación tan pronto y exhibirla en las plataformas digitales.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (Nunca había visto esa faceta) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

Rafael Cardozo confiesa que lloró tras terminar con Cachaza

Cachaza y Rafael Cardozo terminaron su relación a finales de 2022, tras estar juntos por 12 años. Cuando cumplieron una década de relación, el modelo dio el siguiente paso y le pidió matrimonio a la bailarina.

Lee también: Nicola Porcella muestra su apoya a Rafael Cardozo tras comentarios sobre la nueva relación de Cachaza: “Él es un Rolex”

Sin embargo, sorprendieron al público al anunciar el fin de su relación. El brasileño confesó en la misma entrevista que sufrió y lloró tras ponerle fin a su amorío con Cachaza.

“Yo aprendí del error de la gente. Estuve como ocho meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas me vieron llorando. Fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa, y lloró conmigo. Fue difícil para mí, muy difícil”, confesó.