Rafael Cardozo habló sobre la nueva pareja de 'Cachaza': "Me saca 'cachita'"

El nuevo novio de Carol Reali afirmó ser un 'Rolex' y se refirió a Rafael Cardozo como el 'Cassio'. Ante ello, el exchico reality lamentó que la modelo permita este tipo de declaraciones.

El brasileño opina que la pareja de 'Cachaza' no sabe lo que vivieron en su relación.

Ya no está enamorado de ella

El exparticipante de Esto es guerra admitió que ya no siente nada por 'Cachaza'. Aunque, reconoció que todavía se sentía enamorado por ella cuando terminaron su romance. "Voy a tener un cariño por ella, estoy manejando bien las cosas por el sentimiento que tuve por ella durante 12 años, es una persona increíble. Enamorado no estoy. En la separación sí seguía enamorado de Cachaza", dijo Rafael.

Por otro lado, afirmó que está más calmado luego de llorar por la bailarina. "Yo hablé que intenté arreglar la situación, yo sí estaba muy enamorado de Carol, pero sentía que no había el amor de antes. Sentí que no iba a funcionar, yo queriéndola mucho, yo fui el que se pidió que se vaya", comentó Cardozo.

Le respondió al novio de 'Cachaza'

El brasileño no estaba de acuerdo con lo que dijo André Bankoff. "El error no es de él, no me conoce, yo tampoco. No sabe nada de mi relación, lo que me sorprende es que Carol le permita hacer esas cositas. Si yo tuviera una relación ahora, jamás dejaría que ella saque cachita, entonces me parece tonto. Terceros sobran, él no tiene nada que ver", contestó en América hoy.

Asimismo, negó que terminó su relación con Carol por una infidelidad. También, cree que no existen motivos por el que su expareja le tenga rencor.