Rafael Cardozo fue duramente criticado en las redes sociales. Esto luego que el brasileño confesó que le pidió a su expareja Carol Reali 'Cachaza' que le devuelva el anillo de compromiso. Ante ello, Yako Eskenazi expresó su opinión respecto al tema.

Yako defendió a su amigo

Eskenazi estuvo en una entrevista con Trome y comentó acerca del cargamontón que le están haciendo a Rafael Cardozo.

"No sé, porque veo gente que está con él. Rafael nunca habló nada malo de Carol, solo sobre el detalle del anillo, pero más allá de eso... no. Guardó mucho respeto por ella y me lo dijo a mí también. Me dijo: ‘La respeto mucho, pero se terminó y listo’. Este mundo siempre va a estar dividido en dos o en más, pero hay que respetar las opiniones de los demás, tratar de aprender, escuchar y si se puede sacar algo positivo de una crítica o comentario... hacerlo, así de fácil", expresó el conductor.

Yako consideró que su amigo no está arrepentido de pedirle a Carol que devuelva el anillo. Asimismo, consideró que ambos son buenas personas y tienen diferentes perspectivas.

"No. Él estaba feliz y contento porque contó lo que sentía. Quiero mucho a Carol, ha sido amiga de nosotros 10 años, espero que siga siendo mi amiga, yo la considero mi amiga. No sabría decirte si está bien o mal que Rafael haya pedido de vuelta el anillo, pero considero que él es un caballero, una buena persona y ella (Carol) es una dama y lindísima persona. Cada uno tiene su manera de ver las cosas y de sentir", indicó el hombre de 43 años.

Finalmente, el excapitán de las cobras reveló que está contento con el regreso de Mi mamá cocina mejor que la tuya. Además, comentó que no tiene diferencias con Ethel Pozo.