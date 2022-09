Rafael Fernández es captado saliendo de sauna que brinda “masajes estimulantes”

Rafael Fernández se ha convertido, sin querer o no, en un nuevo personaje de la farándula nacional. Por ello, las cámaras de Magaly TV, la firme, no dudaron en seguir al popular 'Rey de los Huevos' para que hacía, y vaya que se llevaron una enorme sorpresa.

De acuerdo con la conductora de televisión, el empresario fue visto saliendo de un sauna que brinda algunos servicios especiales. “Este sauna, donde lo vemos entrar, es un sauna, digamos.... donde el principal atractivo es que hay unas señoritas que hacen unos masajes estimulantes, digamos sensuales”, manifestó Medina en su programa.

La ‘Urraca’ también mencionó que no aseguraba que Fernández hubiera recibido este servicio, pero era curioso que el local estuviera lejos de la residencia donde vivía Karla Tarazona.

“Es sospechoso, pero no quiere decir que el hombre haya decidido hacerse los masajes sensuales. Nosotros lo vimos salir, adentró se pudo haber ido a la cámara de vapor, a ver un partido de fútbol. No lo sabemos”, aclaró Magaly Medina.

Rafael Fernández y Karla Tarazona conciliaron

Karla Tarazona confirmó en su programa D’ Mañana que había llegado a un acuerdo con su expareja y ambos quedaron en paz. Asimismo, aseguró que no llegaron a ningún acuerdo económico y que ella velará por los gastos de sus hijos.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él (Rafael) no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, aclaró Karla Tarazona.