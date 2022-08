Rafael Fernández: “Seguiré pagando la educación a los hijos de Karla Tarazona”

Rafael Fernández se sentó este lunes en el set de Magaly Medina para hablar sobre el fin del matrimonio con Karla Tarazona.

En un inicio, confesó que el amor se había desgastado por parte de él y que sentía un cariño especial por la conductora de televisión. Además, indicó que tendrá que abandonar la casa de La Molina por ser muy “grande y costosa de mantener”.

“Ellos se van a mudar. La casa donde están es demasiado grande y es muy costoso mantenerla", indicó en un primer momento el ‘Rey de los Huevos’.

Luego, el empresario sorprendió al indicar que seguirá pagando la educación de los hijos de Karla Tarazona. "El colegio se va mantener igual, para mí es básico la educación”, afirmó.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, agregó Rafael Fernández.

Karla Tarazona indignada por declaraciones de Rafael Fernández

Durante la emisión del programa D' Mañana, la expareja de Christian Domínguez dijo sentirse sorprendida por las declaraciones de Fernández sobre el final de la relación.

"La verdad no entiendo. Incluso el comunicado menciona claramente que ninguna de las partes va a volver a tocar este tema. Me sorprende, sí. Me decepciona, también", comentó Karla Tarazona.

Luego, dijo sentirse “ridiculizada” por las declaraciones de su exesposo, quien dijo en televisión nacional que ya no la amaba.

"Considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. No era necesario, pienso yo, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así, como si anda pasara, que ya no existía amor", indicó la conductora.