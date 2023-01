Rafael Fernández superó a Karla Tarazona y confirmó a nueva saliente

Rafael Fernández volvió a ser tendencia en las redes sociales. La expareja de Karla Tarazona parece que -poco a poco- está superando la separación y confirmó, en una entrevista para Amor y fuego que tiene una nueva pareja.

Rafael Fernández tiene nueva saliente

Las cámaras del programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre abordaron al empresario, con el objetivo de preguntarle sobre unas fotos en las que él aparecía con una misteriosa mujer. Al ver las imágenes, Rafael Fernández confirmó que la persona con quien se le veía era su nueva saliente.

Además, Fernández detalló que ella no pertenece al mundo del espectáculo y prefiere que se mantenga alejada de este. Por otro lado, informó que su nueva pareja es aeromoza: “Ah, ella es mi saliente. Es la aeromoza”, expresó.

Uno de los puntos que quiso dejar en claro fue que él respetó el proceso de divorcio hasta el final. De hecho, aseguró que comenzó a salir con la aeromoza una vez recibió los papeles del divorcio: “Salió mi papel el 27 y empezamos a salir en enero. Es una súper persona”.

Rafael Fernández conoce a familia de aeromoza

Todo parece indicar a los medios del espectáculo que la relación iría en serio, ya que, por sus declaraciones, Rafel Fernández conoció a la familia de la chica: “Su familia es súper buena. No puedo decir nada porque si no me van a matar”.

De lo que no se pronunció fue sobre la carta notarial que le hizo llegar a Karla Tarazona. Anteriormente, la conductora aseguró que él no se había hecho cargo económicamente de los papeles y proceso para el divorcio, punto que desmintió Rafael en una reciente entrevista.