Rebeca Escribens recibe una llamada en vivo de su hijo para detallarle sobre la nueva canción de Shakira

Rebeca Escribens recibió una llamada EN VIVO de su hijo mientras conducía el bloque de espectáculos de América noticias.

En ella, el menor la puso al tanto de la polémica que generó el nuevo hit de Shakira junto con el argentino Bizarrap.

La presentadora tuvo que colgar para finalizar su bloque, sin antes agradecerle. Como se recuerda, ella celebró el éxito musical de la colombiana, donde lanzó dardos a su ex pareja Gerard Piqué.

La llamada del hijo de Rebeca

La conductora recibió la llamada de su hijo, quien le señaló algunos detalles de Gerard Piqué: "Pueden cuestionar los métodos de Piqué, pero no sus conclusiones". Ante esto, Rebeca Escribens le agradeció por la llamada: "Me parece excelente tu aporte hijo, muchísimas gracias. Yo me tengo que despedir".

Luego de la llamada, la conductora explicó que su hijo necesitaba brindarle información del exesposo de Shakira: "Estoy con mi hijo Thiago el de 13 años, me ha llamado para darme una información importante de Gerard Piqué y Shakira y de todo lo que está ocasionando esta nueva canción. Gracias hijito ya voy para la casa para estar juntos, gracias hijito, te quiero", siguió explicando Rebeca.

Finalmente, la conductora cerró el bloque de espectáculos despidiéndose de los televidentes, y adelantó que investigará más del caso Shakira y Piqué: "Bueno, hasta el lunes, cuídense mucho, voy a informarme sobre lo que está pasando con Gerard Piqué y Spotify, y todo eso y el lunes seguramente le traigo más información", agregó.

Como se recuerda, la presentadora de América espectáculos consideró que Gerard Piqué tiene merecido las indirectas de Shakira, y sugirió a todo su público que busquen las letras de la canción en YouTube, para entender el mensaje que envió la colombiana.