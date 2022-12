Representante de Giuliana Rengifo insulta a Karla Tarazona: “Cambien de tar*** y hablamos”

Se viene un nuevo lío en la farándula peruana. La representante de Giuliana Rengifo, Liz Benítez, insultó a Karla Tarazona luego que las cámaras de su programa, D' mañana, se acercaran a la artista para realizarle algunas cosas.

En un principio, la cantante de cumbia dejó en claro que no iba a hablar sobre sus colegas, dejando entrever la rencilla que existe eñcon algunos personajes.

“Yo no conozco a nadie más y el resto que se gane su trabajo y su dinero con el sudor de su frente, no con el sudor de amenazas. Si me vas a hablar de una Marisol, Ruth Karina, Ana Kholer, Maricarmen Marín no puedo responderte”, dijo.

Lee también: Giuliana Rengifo arremete contra cantante que la acusó de infiel: “Interesada. Le gusta que le paguen todo”

Luego, el reportero quiso hacerle otra pregunta, pero es en ese momento que la representante entre a tallar.

“¿Qué pasa con el programa?”, dijo el periodista, a lo que Liz Benítez reacciona. “Pregúntale a tu producción, cuando cambies de tarada ese día hablamos. Estoy ocupada, mi amor”, indicó.

Samu se pronuncia sobre declaraciones de Giuliana

Luego de las palabras de la representante de la cantante, Samu se pronunció y aseguró que Giuliana estaba en aires de diva, pues también indicó que ahora cualquiera está en el derecho de grabarla sin su consentimiento.

“Que comente que las personas en la calle tienen que tener un título para poder registrarla... ¿y esta diva? ni la misma Gisela se queja tanto, Giuliana por favor, tú que trabajas en el medio, deberías estar contenta porque te mantienes, a la gente le importas y tu trabajo se beneficia”, dijo el conductor de Instarandula.