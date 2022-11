Giuliana Rengifo arremete contra cantante que la acusó de infiel: “Interesada. Le gusta que le paguen todo”

Luego que la cantante Arantxa Mori acusara a Giuliana Rengifo de haber interferido en su relación de seis años con el abogado Eduardo Rimachin, la participante de El Gran Show aprovechó la última gala para expresar que estaba con la conciencia tranquila y dijo no hacer caso a personas “escandalosas”.

Sin embargo, eso no sería del todo cierto, pues Rengifo no dudó en utilizar sus redes sociales para lanzar fuertes insultos contra la cantante de ‘Vanessa y las tremendas’.

Lee también: Arantxa Mori arremete contra Giuliana Rengifo: "Es una sinvergüenza"

Giuliana Rengifo insulta a Arantxa Mori por chat

Arantxa Mori compartió en sus historias de Instagram el chat que le envió una fanática suya, en el que se enfrentaba a Rengifo. “Hola, hermosa. La verdad le escribí a la e... de Giuliana y le dije sus verdades”, le escribió su admiradora.

En el chat se puede ver que la ex Agua Bella responde fuertemente las acusaciones de la fan y no dudó en lanzar insultos contra Mori: “¿Eres Magaly o la ‘plástica cumbiambera’? La c... de c..., interesada, extorsionadora. Que es z... Y le gusta que le paguen todo. Cuando en su cara le dice que no la aman y se arrastra”, respondió.

La respuesta de Arantxa a los insultos

Por su parte, Arantxa Mori utilizó sus historias para responder a los insultos de Giuliana Rengifo.

“En mi anterior publicación muestro la captura de la conversación de una de las tantas chicas que se han solidarizado con mi caso, donde se prueba cómo esta señora sigue calumniándome e insultándome”, escribió la cantante de Vanessa y las tremendas.

Lee también: Karla Tarazona compara a Giuliana con 'Chabelita' por dejar prenda íntima: “Está pidiendo a gritos que se enteren que existe”

“Al parecer ella aún no es consciente de haber sido la amante o es que está orgullosa de eso. ¿Hasta dónde pretende llegar con tantas mentiras?”, sentenció.