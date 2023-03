'Reto 4 elementos 2023': Rodel y Delia escogieron a los miembros de su equipo

La nueva temporada de Reto 4 elementos ha comenzado. En el primer episodio, Rodel y Dalia obtuvieron la victoria y pudieron escoger a los miembros de su equipo. El resto de los participantes fueron al 'Deshuesadero'.

¿Quiénes son los integrantes del equipo Tierra?

El programa inició con el circuito de Aire y Tierra, donde Miguel E. y Ernesto pudieron superar el desafío después de que su rival fuera descalificado. Raquel y Paola también lograron pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, en la prueba de los Guardianes, Delia y Rodel fueron los ganadores después de derrotar a Zerboni y Adddylinnette.

La presentadora Monserrat Oliver les pidió a ambos concursantes que elijan a los miembros de su equipo. Delia escogió a Raquel, mientras que su compañero seleccionó a Miguel E., ya que quedó impresionado por su destreza en la pista. Por tanto, Paola, Ernesto y Adrián pasarán la noche en el nuevo inframundo, al cual -ahora- llamaron 'El Deshuesadero'.





La atleta que rechazó participar en el programa

El reality de la cadena Televisa es uno de sus shows más exitosos, por lo que se espera que la presente temporada sea un éxito. Sin embargo, hubo algunos rumores que aseguraban que Paulette Gallardo, subcampeona de la segunda temporada del programa, participaría en el concurso. Sin embargo, la exparticipante desmintió esta información a través de sus redes sociales.

"No me llevaron por qué no me deje manipular y no tengo competencia. Que triste que siendo alguien que le encanta competir me puedan negar esa oportunidad por siempre ser una persona derecha", escribió Paulette en su cuenta de Instagram. No obstante, la atleta borró su publicación. Gallardo fue la capitana de 'Los Leones' en la segunda temporada y llegó a ser una de las finalistas del certamen.