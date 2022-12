'Reto 4 elementos': Christian es eliminado del programa

Reto 4 elementos se encuentra en su recta final. Los competidores se presentaron en el Inframundo, donde Jahn y Christian se fueron directo al desafío de eliminación. Luego de una dura competencia entre ambos, el cubano no pudo vencer a su rival y tuvo que decirle adiós al reality.

El modelo agradeció por todo lo que vivió en el programa, de igual manera les dedicó unas cuantas palabras a sus compañeros. La semifinal del show se realizará el próximo jueves 15 de diciembre, razón por la cual los participantes todavía tienen chances de llevarse el gran premio.

Christian es eliminado

La tercera temporada del reality está a pocos días de conocer a sus Maestra y Maestro de los 4 elementos. Pero antes, los concursantes tendrían un duro desafío en el Inframundo. Jahn, Raúl, Christian y Ricki tuvieron que sentarse en una silla, amarrados tanto de pies y manos, mientras que con la boca recogían ojos de la vaca en la carne que giraba a su alrededor.

Luego de unos minutos, Christian y Jahn se enfrentarían en un reto de eliminación. Los concursantes se presentaron en la gran pista de Fuego para poder seguir con vida en el reality. Al final, el cubano no pudo con su rival y fue eliminado.

"Estoy agradecido con Reto 4 elementos por haberme dado la mejor experiencia de mi vida; he hecho buenos amigos, he disfrutado, he llorado, he hecho todo aquí en Reto 4 elementos, la verdad es que no me quejo de nada", dijo en la ceremonia de eliminación.

Igualmente, le dedicó unas palabras a Inna: "Estoy seguro de que puedes ser la gran maestra de los 4 elementos, la verdad es que tengo mucha fe en ti". El modelo se despidió de sus compañeros con un fuerte abrazo, la presentadora Monserrat Oliver también lo recibió.