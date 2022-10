'Reto 4 elementos': Lucy le ganó el duelo a Ceci, pero termina llorando

El reality Reto 4 elementos se ha vuelto uno de los programas favoritos del público mexicano.

En el último episodio, Ceci y Lucy competían en el circuito para determinar quién sería la siguiente eliminada. La contienda entre ambas fue muy reñida, pero al final Lucy consiguió ganar la contienda.

Por un lado, la perdedora del duelo estaba siendo consolada por sus compañeras, pero la ganadora no estaba del todo contenta con su desempeño y soltó un par de lágrimas. Sin embargo, Caro se acercó para animar a su colega.

¡@lucyMaravillaHN arrasa en el último momento con la Gran Pista de Aire y logra eliminar a la aCECIna de la lucha por el Collar de Maestra del Elemento Aire! 🤯💥💪#Reto4Elementos, de lunes a jueves, 8:00 p. m. MEX, por @MiCanal5 pic.twitter.com/v1vmvyp9td — Reto 4 Elementos (@reto4mx) October 25, 2022

Una victoria amarga

El reto del elemento aire estaba por iniciar entre Ceci Flores y Lucy. Los presentadores las llamaron para que se hagan presentes en la Gran Pista del Aire para que empiece la carrera.

Las dos competidoras no querían perder, pero Lucy no tuvo el mejor arranque. Al final, se recuperó y pudo ser la primera en llegar al duelo de los lanzamientos de discos. Pero Ceci no se daba por vencida y logró reponerse.

Sin embargo, en el último minuto, Lucy pudo ganar la contienda y logró eliminar a su oponente en la lucha por el collar de la maestra del Elemento Aire.

Flores no podía creer que había perdido, por lo que sus colegas fueron para tratar de animarla, pero no sería la única que estaba disconforme con su rendimiento.

La ganadora, Lucy, rompió en llanto, lo que causó sorpresa en sus compañeras. Caro se acercó para consolarla.Más tarde, ella declararía que su oponente merecía ganar y que estaba enojada con ella misma.