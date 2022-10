‘Reto 4 elementos’: Nicola Porcella desmiente el rumor de estar en contra de Addy

El programa Reto 4 elementos sigue poniéndose interesante. Cada vez la competencia es más difícil y las relaciones entre los concursantes se pone más tensa. Esta vez un supuesto problema entre los chicos y Addy ha hecho que varios se alteren.

Resulta que después de haber pasado por todos los juegos, el equipo de los comediantes estuvo reunido cuando de pronto se acercó Elaine para poder conversar sobre un tema en especial.

¿Nicola Porcella está en contra de Addy?

La influencer se acercó a ellos para poder preguntarles si se habían puesto en contra de Addy por un hecho que pasó anteriormente, puesto que sentían que había un trato diferente hacia a ella. Sin embargo, los integrantes de los Comediantes desmintieron esta versión.

“Meli contó que ustedes armaron una alianza contra US, que Nicola y otra persona estaban en contra de Addy, que ella estaba solita”, comentó Elaine. Al escuchar esto, Nicola se paró de su asiento y trató de negarlo a su modo, aunque no fue la mejor actitud.

Todo comenzó en uno de los retos en donde estaban participando. Fue entonces que Meli sintió muy sola a Addy y comenzó a hablar ese tipo de cosas. Sin embargo, los demás negaron estar en contra de ella. “No les des más importancia a las cosas que no la tienen. Ustedes ignoren porque no estuvieron allí”.

Elaine estará perfil bajo en el programa

Por su parte, Elaine espera que esta situación se solucione por el bien de todos. “Yo no tengo nada que ver aquí y ojalá no haya afectado en nada y espero que todos los equipos resuelvan sus problemas porque yo no tengo nada que ver", dijo la participante.

Finalmente, Elaine aseguró que comenzará a andar con un perfil bajo en el programa porque lo que menos quiere es causar problemas.