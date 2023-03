‘Reto 4 elementos’: Pamela sufrió lesión y abandonaría la competencia

La competencia apenas comenzó en Reto 4 elementos 2023 y ya tendría a su primera baja. Se trata de Pamela Zapata, quien sufrió una lesión severa durante una prueba. La atleta podría abandonar el reality antes de ser elegida en uno de los equipos.

Pamela sufre lesión durante competencia

Durante esta semana, los competidores tendrán que enfrentarse para poder salir del Deshuesadero y ser elegidos por alguno de los equipos. En esta ocasión, Pamela y Andrea se enfrentaron en un complicado circuito.

Este consistía en trasladar balones en un circuito enrejado hasta la parte más alta, para luego lanzarlos hacia abajo, tratando de que encajen en uno de los agujeros de la plataforma.

Lee también: 'Reto 4 elementos 2023': Rodel y Delia escogieron a los miembros de su equipo

Pamela estaba bajando por el circuito cuando sintió un fuerte dolor en la rodilla, que la obligó a sentarse por unos segundos. Sin embargo, mostró su resistencia al dolor y cojeando recogió los balones para subir nuevamente.

Aunque fue con algo de dificultad, la atleta logró subir hasta el balcón para lanzar los balones y logró adelantarse con un punto. Por su parte, Andrea subió rápidamente a su balcón y demostró tener mejor puntería, pues logró atinar los dos balones que necesitaba para llevarse la competencia.

Montserrat Oliver anunció que Pamela tendría que volver al ‘Deshuesadero’, pero la atleta se mostró positiva. La conductora le preguntó por qué estaba cojeando y ella respondió: “Bajé muy rápido y creo que se me fue. No siento resistencia en la rodilla y se me va la rodilla”.

Lee también: 'Reto 4 elementos 2023': Addy y Zerboni eligieron a Paola y Lauro para su equipo

La presentadora le pidió que fuera a ver a los médicos y le deseó que no fuera nada grave. Aunque Pamela se mostró despreocupada, tiempo después, le indicaron que se trataba de los ligamentos y esto podría llevarla a retirarse del reality. “De verdad tengo muchas ganas de seguir aquí, es una impotencia porque ni siquiera depende de mí”, lamentó entre lágrimas.