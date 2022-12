‘Reto 4 elementos’: Ricki lloró tras ser eliminado de la competencia

Las pruebas se vuelven cada vez más fuertes en Reto 4 elementos, y esta vez fue el turno de Ricki de vivir en carne propia lo complicado que son estos retos. El participante le dijo adiós al programa.

El conductor del programa elogió su desempeño en la última prueba, pero lamentó que se tuviera que ir. El presentador le preguntó a Ricki cómo se sentía: “Me voy feliz porque me voy siendo una mejor persona. Entregué todo, entregué mi piel, mi ánimo, mi fuerza, todo”, aseguró el participante.

Ricki lloró tras saber que era eliminado

Luego de dar este mensaje, las imágenes muestran que el participante no pudo contener las lágrimas y se quebró ante las cámaras del programa. Por su parte, el conductor tuvo que consolar a Ricki. “Venga, querido. Excelente trabajo has hecho acá”, expresó.

Tras recomponerse, Ricki confesó cuál fue la razón por la que se quebró. “Hace unos días recibí un mensaje de mi hermana en el que me dijo que cuando creía que se había acabado, recordara que yo era más”, afirmó.

Ricki le dejó un mensaje a su hermana

Con esto, el conductor aprovechó para que el participante le enviara un mensaje a su hermana. “De verdad que me entregué hasta más no poder. Tu mensaje me recargó demasiado, eres mi inspiración y pues nada, esta vez no lo logré, pero como tú me enseñaste que cuando uno hace las cosas con amor y sin esperar nada a cambio, todo sale bien”, agregó.

Por su parte, el conductor comentó que se iba del programa, pero que se iba como un gran ganador, pero sobre todo se va con el orgullo de su sobrino, quien lo vio competir y entregar todo en la competencia desde que se unió al programa.